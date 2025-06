Danny Boyle a Roma per 28 anni dopo | La rabbia è diventata la base del nostro temperamento

Danny Boyle, dopo aver trascorso 28 anni a Roma, riflette sulla rabbia che ha plasmato il nostro carattere. “28 ore dopo” resta un film amatissimo, capace di catturare cuori e menti ancora oggi. La sua influenza è palpabile, e con Alex Garland si ipotizza un sequel ambientato in un’epoca lontana, promettendo nuove emozioni. Un progetto che potrebbe rivoluzionare ancora una volta il nostro modo di vedere il mondo.

"28 ore dopo continua a essere un film molto amato. Mi capita spessissimo di partecipare a proiezioni con seguito di Q&A, e per molti spettatori il film continua a essere rilevante. Con Alex (Garland) abbiamo parlato spesso di realizzare un sequel, ma solo quando lui è venuto da me con questa idea ambientata in un momento molto lontano nel tempo rispetto all'originale, abbiamo deciso di proseguire. Gli unici paletti erano che avremmo dovuto parlare di Brexit e dei Teletubbies." Ha esordito così Danny Boyle in conferenza stampa, presentando alla stampa romana il suo ultimo film, 28 anni dopo, co-firmato da Alex Garland e in uscita nelle sale italiane il 18 giugno distribuito da Eagle Pictures.