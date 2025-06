Danny Boyle a Roma conferenza 28 anni dopo | orrore sopravvivenza e futuro in una trilogia familiare

A Roma, Danny Boyle torna a condividere la sua visione rivoluzionaria con la conferenza stampa di “28 Anni Dopo”, 28 anni dopo, un ingegno narrativo che unisce passato e futuro. In questa trilogia familiare, il regista premio Oscar affronta tematiche attuali come pandemia, Brexit e tecnologia, tessendo un potente racconto di orrore, sopravvivenza e speranza. Un viaggio emozionante nel cuore dell’Inghilterra post-apocalittica che lascerà il pubblico senza fiato.

Alla conferenza stampa romana di 28 anni dopo, Danny Boyle ha raccontato genesi e ambizioni della nuova trilogia: tra riflessioni su pandemia, Brexit, tecnologia e orrore, un viaggio potente sul senso di famiglia e resistenza. Il regista premio Oscar Danny Boyle, ha presentato a Roma il nuovo film 28 anni dopo, primo capitolo di una nuova trilogia ambientata in un’Inghilterra post-apocalittica, sequel di 28 giorni dopo e 28 settimane dopo, con protagonisti Jodie Comer, Ralph Fiennes e il giovane Alfie Williams. Un progetto ambizioso, tra orrore, politica e introspezione, che segna il ritorno a un universo cult iniziato oltre vent’anni fa, in uscita nei cinema il 18 giugno, distribuito da Eagle Pictures. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Danny Boyle a Roma, conferenza 28 anni dopo: orrore, sopravvivenza e futuro in una trilogia “familiare”

