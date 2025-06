Daniele Rezza che ha ucciso Manuel Mastrapasqua a Rozzano | Dopo la coltellata sono scappato senza neanche voltarmi

Un tragico episodio scuote Rozzano: Manuel Mastrapasqua perde la vita nella notte tra il 10 e l’11 ottobre 2024, a causa di un semplice scambio di cuffie wireless. L’autore, Daniele Rezza, 20 anni, si trova ora sul banco degli imputati per omicidio volontario aggravato. Un caso che ha sconvolto la comunità e sollevato interrogativi sulla violenza e la fragilità delle relazioni umane. Continua a leggere.

Manuel Mastrapasqua è stato ucciso nella notte tra il 10 e l’11 ottobre 2024 a Rozzano (Milano) per un paio di cuffie wireless da pochi euro. Per l'omicidio si trova a processo per omicidio volontario aggravato Daniele Rezza, 20 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Su questo argomento da altre fonti

Omicidio Manuel Mastropasqua, Daniele Rezza: “Volevo solo rubargli le cuffiette, lui ha reagito”; Manuel Mastrapasqua ucciso per le cuffiette da 14 euro, l'imputato Daniele Rezza: «Volevo solo rapinarlo, lui mi ha aggredito». La madre della vittima: «Bugiardo»; Manuel Mastrapasqua ucciso per un paio di cuffie, Daniele Rezza in aula: «Volevo rapinarlo ma lui ha reagito..

Daniele Rezza, che ha ucciso Manuel Mastrapasqua a Rozzano: “Dopo la coltellata sono scappato senza neanche voltarmi” - Manuel Mastrapasqua è stato ucciso nella notte tra il 10 e l’11 ottobre 2024 a Rozzano (Milano) per un paio di cuffie wireless da pochi euro ...