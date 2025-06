Daniele Pieroni è il primo in Toscana a ricorrere al suicidio medicalmente assistito

Daniele Pieroni, scrittore toscano di 60 anni affetto dal morbo di Parkinson, ha fatto storica scelta: diventare il primo in Toscana a ricorrere al suicidio medicalmente assistito. L’annuncio, diffuso dall’associazione Luca Coscioni, mette in luce un tema ancora delicato e spesso controverso, che solleva importanti riflessioni sui diritti individuali e sulla libertà di scelta nel fine vita. Un gesto che invita a riflettere sulle questioni etiche e umanitarie del nostro tempo.

Daniele Pieroni, scrittore di 60 anni affetto dal morbo di Parkinson, è la prima persona in Toscana ad aver scelto il suicidio medicalmente assistito. La notizia è stata diffusa dall' associazione Luca Coscioni, che da anni si batte per i diritti sul fine vita. Pieroni ha posto fine alla propria vita il 17 maggio scorso, nella sua abitazione in provincia di Siena, alla presenza di medici dell' ASL Toscana Sud Est, che hanno partecipato volontariamente all'assistenza. Il farmaco letale è stato preparato e autosomministrato dallo stesso Pieroni, che ha agito in piena lucidità e consapevolezza, come confermato dall'associazione.

Suicidio assistito, primo caso in Toscana dopo legge regionale. Daniele Pieroni era affetto da Parkinson dal 2008 - In Toscana si registra il primo caso di suicidio assistito dopo l’approvazione della nuova legge regionale, firmata da Daniele Pieroni, che ha aperto la strada a un dibattito etico e sociale senza precedenti.

