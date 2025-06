Daniele Pieroni 64 anni ha deciso di morire con serenità | è il primo caso dopo la nuova legge sul suicidio assistito

Daniele Pieroni, scrittore toscano di 64 anni, ha scelto di morire con serenità, diventando il primo caso di suicidio medicalmente assistito in Toscana dopo l'entrata in vigore della nuova legge. Affetto dal morbo di Parkinson dal 2008, si è spento il 17 maggio in provincia di Siena, lasciando un messaggio di libertà e dignità. Questa decisione apre un importante dibattito etico e sociale sul diritto di scegliere come e quando terminare la propria vita.

Daniele Pieroni, scrittore di 64 anni, è il primo caso in Toscana di suicidio medicalmente assistito. L'uomo, fa sapere l'associazione Luca Coscioni, si è spento il 17 maggio in provincia di Siena. Dal 2008 era affetto dal morbo di Parkinson e per "una grave disfagia, era costretto a vivere con.

Suicidio assistito, primo caso in Toscana dopo legge regionale. Daniele Pieroni era affetto da Parkinson dal 2008 - In Toscana si registra il primo caso di suicidio assistito dopo l’approvazione della nuova legge regionale, firmata da Daniele Pieroni, che ha aperto la strada a un dibattito etico e sociale senza precedenti.

