Daniela Gaiani trovata morta nel letto | Non fu suicidio Il marito Leonardo Magri rinviato a giudizio per omicidio

Una tragica svolta scuote Castello d’Argile: Daniela Gaiani, trovata morta nel suo letto, non si è suicidata come inizialmente ipotizzato. Il marito Leonardo Magri, oggi rinviato a giudizio per omicidio aggravato, afferma la sua innocenza, mentre le indagini evidenziano elementi che alimentano dubbi sulla versione ufficiale. La vicenda apre un doloroso capitolo di mistero e giustizia, lasciando la comunità con tante domande senza risposta.

Il gup del Tribunale di Bologna Salvatore Romito ha rinviato a giudizio, con l’accusa di omicidio aggravato, il 63enne Leonardo Magri, accusato di aver ucciso la moglie Daniela Gaiani, 58 anni, trovata morta il 5 settembre 2021 in un letto nella loro casa di Castello d’Argile (Bologna). Magri, difeso dall’avvocato Ermanno Corso, è a piede libero e si è sempre dichiarato innocente. Il. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Daniela Gaiani trovata morta nel letto: "Non fu suicidio". Il marito Leonardo Magri rinviato a giudizio per omicidio

«Daniela Gaiani non si è suicidata, l'ha uccisa il marito per stare con l'amante». La causa della morte e le incongruenze che incastrano Leonardo Magri - Daniela Gaiani non si è tolta la vita, ma è stata vittima di un ignobile femminicidio orchestrato dal marito.

"Non fu suicidio ma femminicidio", il marito a processo Leonardo Magri accusato di aver ucciso la moglie Daniela Gaiani trovata morta il 5 settembre 2021 in un letto nella loro casa di Castello d'Argile. #ANSA Partecipa alla discussione

