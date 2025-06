Daniela Gaiani non si è uccisa svolta dopo 5 anni A processo il marito che voleva stare con l’amante Gli errori di Leonardo Magri dietro la nuova indagine

Dopo cinque anni di incertezza, il caso di Daniela Gaiani si avvicina a una svolta decisiva: il marito, Leonardo Magri, sarà processato per l’omicidio volontario aggravato. Una tragica vicenda di inganni e bugie, alimentate dall’insano desiderio di stare con l’amante, che ora rischia di pesare sulla sua coscienza. La verità emerge dalle indagini, rivelando un quadro inquietante di menzogne e crudeltà che non può essere ignorato.

Ha inscenato il suicidio della moglie, soffocandola con un nastro e sostenendo di averla trovata impiccata. Ha mentito, raccontando due versioni differenti all’amante e agli inquirenti e parlando della depressione della moglie Daniela Gaiani, trovata morta nel suo letto il 5 settembre 2021 a Castello d’Argile, in provincia di Bologna. Andrà a processo Leonardo Magri, marito della vittima, con l’accusa di omicidio volontario aggravato dalla relazione sentimentale e dai futili motivi. Secondo gli inquirenti, avrebbe voluto liberarsi della 58enne per poter «portare avanti in piena libertà» una relazione extraconiugale con una donna più giovane. 🔗 Leggi su Open.online

“La morte di Daniela Gaiani non fu suicidio ma femminicidio”: l’11 giugno la decisione del gup sul marito - La tragica morte di Daniela Gaiani, avvenuta il 5 settembre 2021 a Castello d’Argile, è ora considerata un femminicidio e non un suicidio.

