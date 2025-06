Daniela Gaiani non si è suicidata l' ha uccisa il marito per stare con l' amante La causa della morte e le incongruenze che incastrano Leonardo Magri

Daniela Gaiani non si è tolta la vita, ma è stata vittima di un ignobile femminicidio orchestrato dal marito. La verità emerge a gocce tra incongruenze e sospetti, mentre il Gup di Bologna, Salvatore Romito, si appresta a fare luce su una tragedia che scuote ancora una volta la nostra società. È ora di aprire gli occhi e affrontare con coraggio questa drammatica realtà.

Daniela Gaiani non si è tolta la vita, ma è stata uccisa dal marito. Non un suicidio ma un femminicidio. L'ennesimo. Il gup del Tribunale di Bologna Salvatore Romito ha.

“La morte di Daniela Gaiani non fu suicidio ma femminicidio”: l’11 giugno la decisione del gup sul marito - La tragica morte di Daniela Gaiani, avvenuta il 5 settembre 2021 a Castello d’Argile, è ora considerata un femminicidio e non un suicidio.

