Daniela Colocci | l’alpinista morta sul Monviso era di Ascoli

Ascoli Piceno piange Daniela Colocci, brigadiere dei carabinieri di 33 anni, trovata tragicamente morta sul Monte Monviso insieme a Michele Bruzzone. Originaria delle Marche, Daniela era nota non solo per il suo impegno professionale a Varazze, ma anche per la sua passione per la corsa e l’avventura. La sua scomparsa sullo sfondo delle spettacolari Alpi Cozie ha lasciato un vuoto in tutta la comunità . Un ricordo che rimarrà vivo nel cuore di tanti.

Ascoli Piceno, 11 giugno 2025 – Era di Ascoli, Daniela Colocci, brigadiere dei carabinieri trovata morta insieme a Michele Bruzzone a circa 2400 metri di quota, sul monte Monviso. I loro corpi erano sul nevaio del canale Coolidge, sul versante nord del monte, principale vetta delle Alpi Cozie, in provincia di Cuneo. Daniela, 33 anni, era in servizio a Varazze, ma nel Piceno in tanti si ricordano di lei per le sue passioni: la corsa e la montagna. Ad Ascoli aveva anche disputato diverse gare podistiche con la società Comodo Sport, che ora la piange, insieme alle tante persone che le volevano bene. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Daniela Colocci: l’alpinista morta sul Monviso era di Ascoli

