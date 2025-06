Damiano | Includere Ia nella contrattazione sindacale per prevenire incidenti

Cesare Damiano, stimato ex ministro del Lavoro, propone di integrare l'intelligenza artificiale nella contrattazione sindacale per migliorare la prevenzione degli incidenti sul lavoro. Un'idea visionaria che potrebbe rivoluzionare la sicurezza nei luoghi di lavoro, rendendoli più protetti e sostenibili. Immaginate un futuro in cui tecnologia e sindacato collaborano per salvaguardare la vita dei lavoratori, creando ambienti più sani e sicuri per tutti.

(Adnkronos) – "Sicuramente Confsal ha un'ottima elaborazione per contrastare il fenomeno degli infortuni sul lavoro. Credo che la contrattazione sindacale farebbe bene ad includere l'intelligenza artificiale per la prevenzione". A dirlo Cesare Damiano, presidente Centro studi lavoro e welfare e già ministro del Lavoro, intervenendo al convegno 'Per un ambiente di lavoro sano e sicuro' . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

