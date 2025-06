Dall’inferno Gaza a Milano L’arrivo del piccolo Adam | Arti rotti e nervi lesionati

Dall’Inferno di Gaza all’accoglienza milanese, il viaggio di speranza del piccolo Adam e di altri cinque bambini feriti è un simbolo di solidarietà e rinascita. A bordo dell’Hercules dell’Aeronautica Militare, questi piccoli guerrieri affrontano un tragitto che porta con sé storie di dolore, resilience e futuro. Un momento di grande umanità che ci ricorda che, anche nei momenti più bui, la speranza può trovare una strada.

L'atterraggio è previsto per le 19.30 di oggi all'aeroporto milanese di Linate. A bordo dell'Hercules dell'Aeronautica Militare ci sarà il piccolo Adam, accompagnato dalla mamma e da alcuni parenti. Ma non solo. Con lui ci saranno altri cinque bambini gazawi – il più piccolo di soli 2 anni e la più grande di 15 – tutti rimasti gravemente feriti dai raid israeliani nella Striscia di Gaza. Tutti accompagnati da genitori e parenti. Tutti in Italia per essere curati. Quanto a quelli in arrivo oggi, tre saranno affidati ad altrettanti ospedali lombardi e tra questi c'è Adam. Gli altri tre saranno invece assistiti al Regina Margherita di Torino.

Palestina, in arrivo in Veneto cinque bambini di Gaza feriti sotto le bombe: saranno curati a Padova e Verona - In un gesto di solidarietà senza confini, cinque bambini feriti di Gaza stanno per arrivare in Veneto, pronti a ricevere cure e speranza nelle strutture di Padova e Verona.

#NEWS - E' morto anche il padre di #Adam, il bimbo palestinese che verrà curato in Italia. #HamdiAlNajjar, medico, aveva perso 9 dei suoi 10 figli, morti carbonizzati, a seguito di un raid israeliano del 24 maggio su #KhanYounis, nella Striscia di #Gaza. Lui Partecipa alla discussione

"Sono oltre 300 mila" le persone che partecipano a Roma alla manifestazione per Gaza promossa da Pd, M5s, Avs. Lo riferiscono gli organizzatori dal palco allestito in piazza San Giovanni #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2025/06/07/a-roma-il-c Partecipa alla discussione

