Dalle piramidi ai diesel Euro 5 il bizzarro discorso del consigliere di FdI | L’Ue vuole la nostra anima

Dalle piramidi ai diesel Euro 5, il discorso del consigliere di FdI si trasforma in un affascinante viaggio tra passato e presente, rivelando una visione che va ben oltre le questioni ambientali. Pietro Macconi, noto per le sue passioni e il suo passato politico, apre uno spiraglio su un dibattito complesso, dove le anime della nostra società sembrano essere al centro di una strategia più sottile. Ma qual è davvero il messaggio che ci vuole consegnare?

In Consiglio regionale della Lombardia si sta discutendo la mozione della Lega che chiede di rinviare il blocco della circolazione per le auto diesel Euro 5 nei Comuni sopra i 30mila abitanti. A un certo punto prende la parola – cosa che fa di rado, come da sua stessa ammissione – Pietro Macconi di Fratelli d’Italia. Il consigliere meloniano, amante della caccia, Pro Vita, con un passato nell’Msi e poi in Alleanza nazionale, parte da una citazione ( La piramide dello scrittore albanese Ismail Kadare) per dire che “l’Unione europea vuole salvare il mondo, e da noi pretende il nostro corpo e la nostra anima”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Dalle piramidi ai diesel Euro 5, il bizzarro discorso del consigliere di FdI: “L’Ue vuole la nostra anima”

