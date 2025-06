Dalle enclavi serbe in Kosovo al Pirellone passando per Monza sotto il segno della solidarietà

Dalle enclavi serbe in Kosovo al cuore di Milano, passando per Monza sotto il segno della solidarietà, si intrecciano storie di speranza e impegno. Questa mattina, presso il Pirellone, Regione Lombardia ha incontrato l’associazione Una Voce nel Silenzio, impegnata da anni nell’accoglienza di bambini provenienti da quelle terre difficili. Un gesto concreto che testimonia come la compassione possa trasformare vite e unire comunità diverse in un unico desiderio di solidarietà.

Questa mattina in Regione Lombardia, presso la sede di Palazzo Pirelli, si è svolto un incontro con l'associazione Una Voce nel Silenzio, che da anni si impegna nell'accoglienza di bambini provenienti dalle enclavi serbe del Kosovo. Una associazione molto attiva anche a Monza e in Brianza

