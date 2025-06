Dalle aule ai contenitori il cellulare resta fuori I presidi | Una svolta

Dalle aule ai contenitori, il cellulare resta fuori i presidi: una svolta decisa per la scuola italiana. Con questa novità , il Ministro Valditara punta a migliorare l’ambiente di apprendimento e favorire l’attenzione degli studenti. La linea è chiara: il cellulare si lascia all’ingresso dell’aula, in modo da promuovere concentrazione e interazione reale, segnando un importante passo avanti verso un’educazione più inclusiva e attenta alle esigenze di tutti.

Arezzo, 11 giugno 2025 – Dal prossimo anno scolastico gli smartphone saranno banditi dalle scuole superiori, parola del ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. Mentre gli studenti festeggiavano l’ ultimo giorno di scuola, l’annuncio è arrivato in un’intervista al Corriere della Sera e segna un cambio di rotta deciso nella gestione dei dispositivi mobili a scuola. La linea è chiara: il cellulare si lascia all’ingresso dell’aula, in contenitori appositi, e si recupera solo a fine giornata. Chi sgarra, va incontro a sanzioni, che saranno definite dai regolamenti interni di ciascun istituto. Una scelta che non nasce dal nulla. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dalle aule ai contenitori, il cellulare resta fuori. I presidi: “Una svolta”

