dalle 17 le semifinali degli assoluti del veneto in conclusione allo sporting life center

Dalle 17, il grande spettacolo degli Assoluti del Veneto prende vita allo Sporting Life Center, dove fino al 14 giugno si sfideranno i migliori atleti per conquistare lo scudetto regionale. La quarta edizione promette emozioni intense e un montepremi di 8.000€. In campo le semifinali, con tre gare che scriveranno il destino dei protagonisti in questa entusiasmante corsa verso il titolo. Restate con noi, perché la passione è appena cominciata...

Allo Sporting Life Center fino al 146 c'è la 4^ edizione degli Assoluti del Veneto che assegnerĂ  lo scudetto regionale individuale maschile e femminile per tutte le categorie 4^, 3^ e 2^ ed un price money di 8.000€. In campo dalle ore 17.00 3 gare relative alle semifinali, con il seguente crono.

