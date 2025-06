Dall’ambiente a Gaza la Generazione attiva

Dalla Palestina a Gaza, la voce dei giovani si fa sentire con forza e coraggio, sfidando le ingiustizie e portando un messaggio di speranza. In un'epoca in cui i leader spesso restano in silenzio, sono i ragazzi a dimostrare che l’attivismo ha il volto delle nuove generazioni. La loro determinazione ci ricorda che il cambiamento parte dall’azione e dalla solidarietà : è ora di ascoltarli e unirci alla loro lotta per un futuro più giusto.

Nitrosi Invece di deridere Greta Thunberg, bisognerebbe ascoltare questa coraggiosa ragazza venuta dalla Svezia e con lei tutte le altre ragazze e i ragazzi che ci stanno dando una lezione di dignità e umanità . Ieri Greta è stata rispedita in Europa da Israele, dopo che il veliero con cui cercava di raggiungere Gaza – viaggio simbolico per portare aiuti – è stato bloccato con un blitz militare di Israele. "Siamo stati rapiti in acque internazionali", ha detto lei. Sul viaggio in mare qualcuno ha fatto ironia in modo becero, ovviamente per delegittimare Greta e gli altri. E qualcuno si stupisce che dall’ambientalismo Greta sia passata alla Palestina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Dall’ambiente a Gaza, la Generazione attiva

Da icona dell’ambiente ad attivista scomoda: niente Gaza per Greta Thunberg - Da icona dell’ambiente a attivista scomoda: niente Gaza per Greta Thunberg. Le forze di difesa israeliane (IDF) hanno intercettato la nave Madleen, diretta a Gaza con attivisti e giornalisti a bordo, in acque internazionali.

