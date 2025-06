Dalla Regione 500mila euro per il nuovo parco skatepark a Santa Maria Nuova Spallicci

Un nuovo entusiasmante passo avanti per Santa Maria Nuova Spallicci: grazie a un investimento di 500mila euro dalla Regione Emilia-Romagna, nasce il modernissimo skatepark. Il Comune di Bertinoro si distingue al secondo posto tra i progetti finanziati, contribuendo a valorizzare il patrimonio sportivo e ricreativo locale. Una decisiva spinta verso un futuro piĂą vivace e inclusivo per la comunitĂ , che promette di trasformare il territorio in un punto di riferimento per giovani e appassionati.

Il Comune di Bertinoro figura al secondo posto tra i quattro interventi finanziati dalla Regione Emilia-Romagna in Provincia di Forlì - Cesena nell’ambito del Bando per il "miglioramento e qualificazione del patrimonio impiantistico sportivo" finanziato con oltre 20 milioni di euro di risorse. 🔗 Leggi su Forlitoday.it © Forlitoday.it - Dalla Regione 500mila euro per il nuovo parco skatepark a Santa Maria Nuova Spallicci

ConVerSi, il Comune presenta l'istanza di finanziamento alla Regione. Nel progetto Parco delle Mura, Fortezza Medicea ed ex collegio San Marco.

