dalla primavera alla serie a pisacane nuovo tecnico del cagliari

Dalla primavera alla Serie A: il sogno diventa realtà per Fabio Pisacane, che si prende la guida del Cagliari con entusiasmo e determinazione. Il 39enne ex difensore ha firmato un contratto annuale con rinnovo automatico in caso di salvezza, prontamente pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera come tecnico. La sfida è lanciata: ora, tocca a lui riportare i rossoblù in auge, dando il massimo per conquistare la salvezza e rilanciare il club.

Cagliari, è addio con Nicola: tutti i nomi per la sua successione, favorito Pisacane | Calciomercato - Cagliari e Nicola si separano: una svolta che scuote il panorama calcistico italiano. Con Pisacane in pole per la successione, si apre un capitolo nuovo per il club sardo.

Pisacane in panchina, oggi l'annuncio? L'ex allenatore della Primavera sarebbe prossimo alla promozione. Guidò il Cagliari in una gara di Serie B nel dicembre 2022 https://rainews.it/tgr/sardegna/articoli/2025/06/pisacane-in-panchina-oggi-lannuncio-bb0c9f Partecipa alla discussione

L'ex Avellino Fabio Pisacane allenerà in Serie A. Il Cagliari lo ha scelto come allenatore della prima squadra, promuovendolo dalla Primavera. Partecipa alla discussione

