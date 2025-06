Dalla Nazionale a Empoli Luciano Spalletti si consola nella ‘sua’ Avane

Dalla scena internazionale alle radici più profonde, Luciano Spalletti sceglie di ritrovare sé stesso e il sorriso nella sua amata Avane. Dopo un periodo turbolento con la Nazionale, il ritorno tra amici e giovani promesse è un gesto di pura autenticità e passione. In questa serata di convivialità, Spalletti dimostra che, a volte, tornare alle origini è il modo migliore per ricaricare le energie e riscoprire il calcio vero, fatto di cuore e semplicità.

Empoli (Firenze), 11 giugno 2025 – Non poteva che tornare lì, nella sua Avane, per una serata con gli amici e per dimenticare le delusioni della Nazionale. Luciano Spalletti, dopo l’esonero da commissario tecnico e l’ultima gara vinta contro la Moldavia, ha scelto di tornare alle origini per una serata di svago, divertimento e ‘calcio vero’, quello dei ragazzi. E così, un po’ a sorpresa – ma in fondo neanche troppo, visto che ‘Lucio’ qui è sempre stato di casa – nella serata di ieri, 10 giugno, Spalletti è stato l’ospite d’onore della cena di fine anno dell’Avane, piccola società dilettantistica empolese che nel cuore dell’ex ct avrà sempre un posto speciale. 🔗 Leggi su Lanazione.it