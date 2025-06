Dalla cosmetica all’astronomia Un weekend di scienza in festa

per avvicinare la scienza a tutti, rendendola un'esperienza coinvolgente e accessibile. Un weekend ricco di appuntamenti, dimostrazioni e sorprese, pensato per grandi e piccoli, dove scoprire come la conoscenza può incontrare ogni aspetto della nostra vita quotidiana come la cosmetica e l’astronomia. Non perdere questa occasione unica di imparare divertendoti: ti aspettiamo all’Abbadia di Fiastra per un’immersione nel meraviglioso mondo della scienza!

Sabato e domenica, all’Abbadia di Fiastra, torna " Scienza in Festa ", il festival della comunicazione scientifica dell’ università di Camerino. "È il fiore all’occhiello del progetto di public engagement di Unicam denominato Viceversa, che mira a creare ponti tra università e società, portando la scienza fuori dalle aule, nei luoghi della vita quotidiana per stimolare la curiosità, il pensiero critico e il dialogo", spiega l’ateneo. "È un modo per abbattere barriere, suscitare domande, generare consapevolezza e magari, ispirare nuove vocazioni", ha aggiunto il rettore Graziano Leoni. Il programma è particolarmente ricco, con oltre 30 eventi tra incontri, laboratori, spettacoli, presentazioni di libri e attività all’aria aperta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Dalla cosmetica all’astronomia. Un weekend di scienza in festa

In questa notizia si parla di: scienza - festa - cosmetica - astronomia

