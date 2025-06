Dal vino al giaggiolo la qualità sempre più rosa Donne valore aggiunto

Dal vino al giaggiolo, la forza femminile in agricoltura spicca come un fiore rosa nel paesaggio italiano. Firenze, 11 giugno 2025 – L’imprenditoria agricola al femminile cresce e si distingue, portando innovazione e valore aggiunto. Le storie di successo di donne coraggiose testimoniano come il loro contributo arricchisca un settore in continua evoluzione. Queste protagoniste dimostrano che, con passione e determinazione, il futuro dell’agricoltura brillante.

Firenze, 11 giugno 2025 – La terra è sempre più 'rosa'. La realtà dell'imprenditoria agricola al femminile è in crescita e a dimostrarlo, oltre ai freddi 'numeri', sono le storie di successo di tante donne che si sono messe in gioco concretizzando progetti innovativi. E proprio alcune storie di donne che hanno saputo conquistare il loro spazio come imprenditrici nel settore agricolo sono state al centro, ieri pomeriggio, del panel dedicato al tema all'interno dell'evento AgroFutura Festival a Palazzo Strozzi Sacrati. A moderare il confronto la giornalista Olga Mugnaini che ha posto l'accento, fra l'altro, sui risultati già raggiunti nell'imprenditoria agricola al femminile e su cosa si possa fare per poter crescere ulteriormente.

Pink Dragon Boat Cup, a Salerno la forza delle Donne in Rosa - La Pink Dragon Boat Cup a Salerno celebra la forza e il coraggio delle donne in rosa, affette da tumore al seno.

