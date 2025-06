Dal Tapiro di Striscia alla t-shirt di Vasco | pezzi unici battuti all' asta per Libera

Dal Tapiro di Striscia alla T-shirt di Vasco, pezzi unici battuti all’asta per sostenere Libera. Un evento speciale, dedicato ai 30 anni di impegno contro le mafie, che vede donazioni da artisti, cantanti, attori, sportivi e amici, pronti a fare la differenza. Con Caterpillar e la Rai, torna uno degli appuntamenti più attesi: l’asta di Libera, un’opportunità per contribuire e portare avanti una causa fondamentale, un pezzo alla volta.

Un'asta “speciale” di partecipazione in occasione dei 30 anni di Libera. E con tanti pezzi unici da “battere” donati da artisti, cantanti, attori, registi, sportivi e amici. Con Caterpillar e con la Rai, torna uno degli appuntamenti più attesi: l’asta di Libera, che per anni ha animato. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Dal Tapiro di Striscia, alla t-shirt di Vasco: pezzi unici battuti all'asta per Libera

Riascoltiamo le parole di Don Luigi ospite di @rairadio2 2 e di Caterpillar. Giovedì ci ritroveremo di nuovo insieme con uno degli appuntamenti più attesi: l’Asta di Libera , che per anni ha animato il Caterraduno – la grande festa radiofonica unica nel suo gene Partecipa alla discussione

