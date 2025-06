Dal restauro delle ex scuole al recupero della villa in arrivo fondi per un milione e 250mila euro

Un risultato straordinario che segna un nuovo capitolo nel futuro di Copparo, dimostrando come la collaborazione tra enti e cittadini possa trasformare il territorio. Dal restauro delle ex scuole al recupero della villa, con questo fondamentale finanziamento si aprono nuove opportunità per valorizzare il patrimonio storico e migliorare la qualità della vita. La rinascita urbana è ormai a portata di mano, e il progetto ‘Rigenera Copparo 5’ è il motore di questa emozionante evoluzione.

Un altro passo avanti nel percorso di trasformazione urbana di Copparo. Il progetto ‘Rigenera Copparo 5’, redatto da Patrimonio Copparo e candidato al bando per la rigenerazione urbana 2024 della Regione Emilia-Romagna, ha ottenuto un finanziamento di un milione e 250mila euro, l’intero. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Dal restauro delle ex scuole al recupero della villa, in arrivo fondi per un milione e 250mila euro

In questa notizia si parla di: milione - restauro - scuole - recupero

Il pavimento del duomo torna a splendere, restauro da quasi mezzo milione di euro - Il pavimento della cattedrale di San Lorenzo a Viterbo sta per tornare al suo antico splendore grazie a un importante restauro da 425mila euro, finanziato dal Governo attraverso i fondi del Giubileo.

Cosa riportano altre fonti

Dal restauro delle ex scuole al recupero della villa, in arrivo fondi per un milione e 250mila euro; SCUOLE SUPERIORI - oltre 100 milioni di investimenti per adeguare e costruire nuovi edifici scolastici sul territorio. Per Pierucci è una priorità | Sito istituzionale della; In arrivo 14 milioni di euro per il restauro della chiesa di Santa Maria Paganica.

"Un milione di lavori nelle scuole" - Un investimento da 1,3 milioni di euro della Provincia per interventi di edilizia leggera, concordati coi presidi, nelle scuole superiori ...