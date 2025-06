Dal no di Ranieri ad un Gravina spaesato | Non ci sono novità vogliamo capire se c’è un progetto

Il no di Ranieri alla Nazionale italiana ha suscitato sospiri e riflessioni, ma forse nasconde un progetto più grande. Mentre Gravina appare spaesato, il popolo giallorosso celebra l’impegno totale di Sir Claudio con la Roma, dimostrando che la lealtà e la passione sono ancora valori preziosi nel calcio. La domanda ora è: questa scelta rappresenta solo un rifiuto o il primo passo verso qualcosa di più ambizioso?

Forse solo il popolo giallorosso ha accolto di buon grado il no di Ranieri alla Nazionale italiana, con l'impegno verso la sua Roma che sarà dunque totale ed unico. Che Sir Claudio fosse l'identikit perfetto per la situazione disastrosa ed imbarazzante in cui vertono gli Azzurri è evidente, ma tale rifiuto era doveroso anzitutto per rispetto di un club capitolino a cui ha dato la sua parola e che conta su di lui per costruire un futuro roseo, oltre al fatto che tutti parevano aver dimenticato (o fatto finta di non vedere) un evidente conflitto di interesse tra i due ruoli che sarebbe andato a ricoprire.

Italia, Buffon: "Spalletti solo in conferenza? Era giusto si prendesse la scena. Ranieri? Ci sta pensando Gravina" - A pochi minuti da Italia-Moldavia, Gigi Buffon si è lasciato andare a riflessioni sulla gestione della Nazionale, commentando l'intervento di Spalletti e le parole di Ranieri e Gravina.

