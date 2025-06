Dal Milan al Napoli Musah è una scelta di Conte | ecco perchè

Dal Milan al Napoli: Musah 232, una scelta di Conte. Il mercato partenopeo si infiamma con la trattativa in fase avanzata per il talentuoso centrocampista classe 2002, simbolo di un progetto ambizioso e strategico. Con De Bruyne ormai vicino, gli azzurri puntano a rinforzare la mediana, consolidando il proprio ruolo tra le big italiane e europee. La decisione di affidarsi a Musah rappresenta una mossa chiave per il futuro del Napoli.

Il mercato del Napoli è pronto a entrare prepotentemente nel vivo, con il direttore sportivo Giovanni Manna già all'opera per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Con l'arrivo ormai certo di Kevin De Bruyne, gli azzurri continuano la ricerca di un profilo di spessore per completare la mediana. Gli occhi sono puntati su Yunus Musah, centrocampista classe 2002 di proprietà del Milan. La trattativa è in fase avanzata, e in tal senso sono arrivati aggiornamenti significativi dall'edizione odierna de 'La Repubblica'. Musah scelto da Conte, si chiude tra 22 e 25 milioni. La trattativa tra i due club è ben avviata, con una valutazione che oscilla tra i 22 e i 25 milioni di euro, come riportato dal quotidiano.

Calciomercato Napoli, trattativa lampo per portare Musah alla corte azzurra. Arriva subito l’indiscrezione - Il calciomercato del Napoli si accende con una trattativa lampo per portare Musah alla corte azzurra, un colpo che potrebbe rivoluzionare la rosa partenopea.

Napoli su Musah: la trattativa con il Milan è già in pieno svolgimento. Conte ha già approvato il trasferimento, come rivelato. I contatti tra Napoli e Milan sono molto positivi. ? Le parti possono avanzare definitivamente nei prossimi giorni. youtube.com/s Partecipa alla discussione

