Dal fisco allo Ius Scholae vecchi e nuovi mantra della politica

Nel panorama politico italiano, alcuni temi si ripetono come mantra, incarnando promesse e paure di generazioni di cittadini. Dal fisco, simbolo di un'eterna battaglia tra tasse e risparmi, alle novità come lo Ius Scholae, innovazione recente portata da Forza Italia, queste questioni continuano a essere al centro del dibattito pubblico. Ma cosa ci dicono davvero di noi e della nostra società ? È tempo di analizzarli con attenzione per capire quale futuro vogliamo costruire.

Ci sono temi che rappresentano dei mantra, una sorta di sempreverdi pronti per essere rilanciati nell’agone politico ad ogni occasione utile: su tutti quello del fisco, praticamente da sempre ricicciato ciclicamente da governi di qualsiasi colore, mentre lo Ius Scholae targato Forza Italia è una new entry di questa legislatura e a tratti assume le . L'Identità . 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Dal fisco allo Ius Scholae, vecchi e nuovi mantra della politica

Cosa riportano altre fonti

Nel mirino del fisco pure i vecchi condoni - Il fisco parte all attacco dei contribuenti che hanno usufruito dei condoni negli anni scorsi: una circolare dell Agenzia delle entrate invita infatti gli uffici finanziari a verificare con la ...

Fisco, dietro il nuovo concordato preventivo l’ombra dei vecchi condoni. Che avvantaggiano sempre gli evasori - Che cos’è un condono fiscale è abbastanza semplice: si concede al contribuente moroso di sanare il proprio debito con l’Erario pagando meno del dovuto e senza conseguenze penali.