Dal cinema all' aperto alla musica | gli eventi dell' estate 2025 al Conventino Caffè

L’estate fiorentina si anima al Conventino Caffè Letterario, un crocevia di cultura e intrattenimento immerso nel verde del Chiostro. Da cinema all’aperto a serate musicali e incontri di poesia, ogni evento promette di rendere calde le serate estive del 2025. Preparati a vivere un’estate ricca di emozioni, tra arte e convivialità, in un’atmosfera unica. E il meglio deve ancora arrivare: scopri cosa ti aspetta nel mese di giugno e oltre!

L'Estate Fiorentina è iniziata e anche quest'anno Il Conventino Caffè Letterario per la rassegna Estiva del Comune di Firenze offre una serie di iniziative culturali a tema musica, poesia, cinema e arte che si svolgeranno nello spazio verde del Chiostro da giugno a settembre. Nel mese di giugno. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Dal cinema all'aperto alla musica: gli eventi dell'estate 2025 al Conventino Caffè

In questa notizia si parla di: cinema - musica - estate - conventino

Fotografia, cinema, giornalismo e musica: il programma di “Lampi di Genio” - Venerdì 16 maggio alle 15:30, la Cittadella Giudiziaria di Salerno ospiterà una nuova tappa del programma "Lampi di Genio".

Ne parlano su altre fonti

Dal cinema all'aperto alla musica: gli eventi dell'estate 2025 al Conventino Caffè; Conventino Caffè, tutti gli eventi del mese di giugno; Il Conventino Caffè Letterario: musica, teatro, cinema e arte per l'Estate Fiorentina 2024.

Firenze, cinema all'aperto 2024: le arene estive più belle, dagli Uffizi a Sant'Orsola - Riedizione invece per il “Nuovo Cinema Universale al Conventino” nello spazio del chiostro del Conventino in via Giano della Bella: è la ...