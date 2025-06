Dal chiosco fisso alla pattuglia attiva cambia il presidio in piazza Matteotti

Dal chiosco fisso alla pattuglia attiva, il presidio in piazza Matteotti si trasforma per garantire una sicurezza più efficace e vicina ai cittadini. Con l’avvio dell’estate, aumentano i pattugliamenti nel centro storico, portando maggiore presenza e vigilanza continua. Più agenti in movimento significano anche una città più sicura e vivibile, pronta a rispondere alle esigenze di tutti. Un passo importante per rafforzare la protezione e il senso di comunità.

SICUREZZA, CON L'AVVIO DELL'ESTATE PIÙ PATTUGLIAMENTI IN CENTRO STORICO Il chiosco di piazza Matteotti diventa un presidio mobile, potenziando i servizi della Polizia locale "Più agenti in movimento, maggiore visibilità e un presidio attivo e costante". Come preannunciato da Massimo. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Dal chiosco fisso alla pattuglia "attiva", cambia il presidio in piazza Matteotti

In questa notizia si parla di: presidio - chiosco - piazza - matteotti

“Ex chiosco Campo di Marte: o un presidio della Municipale o l’abbattimento” - Il consigliere comunale Michele Menchetti torna a richiamare l'attenzione sull'ex chiosco di Campo di Marte, chiedendo un intervento risolutivo per l'immobile comunale.

Approfondimenti da altre fonti

Dal chiosco fisso alla pattuglia attiva, cambia il presidio in piazza Matteotti; Presidio in piazza Matteotti: Inefficace, uno spreco di risorse. Finalmente si cambia rotta; Sicurezza a Modena, Mezzetti archivia il chiosco in piazza Matteotti voluto da Muzzarelli.

Presidio in piazza Matteotti: "Inefficace, uno spreco di risorse. Finalmente si cambia rotta" - Il sindaco ha annunciato una revisione del ’chiosco’: agenti di polizia locale impiegati in pattugliamenti a piedi.