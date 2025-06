Dakota Johnson ha le idee chiara su cosa non vuole in un uomo dopo la rottura con Chris Martin | lo ha detto senza mezzi termini in maniera esplicita in diretta tv

risonato come un raggio di sincerità tra le voci più convenzionali della tv americana. Dakota Johnson, con autenticità e un pizzico di ironia, ha chiaramente espresso cosa non tollera più in un uomo, lasciando tutti senza parole e mostrando il suo lato più autentico. La sua risposta, tra risate e spontaneità, ha catturato l’attenzione di tutti, dimostrando che essere sé stessi è la vera forza. E la sua parola ha...

Dakota Johnson sa esattamente cosa cerca in un uomo. E non ha paur di dirlo ad alta voce. Anche con una parolaccia, nel bel mezzo di una trasmissione della mattinata televisiva americana. Tra le risate generali e una buona dose di candore. La 35enne attrice, che ha recentemente chiuso la sua storia con Chris Martin, infatti, non ha esitato a rispondere con sincerità a una domanda fattale dal conduttore tv del Today Show. E la sua parola ha lasciato tutti a bocca aperta. La risposta sincera di Dakota Johnson su cosa non vuole in un uomo. Il contesto nel quale si è svolto il simpatico siparietto è stato il contenitore mattutino Today Show. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Dakota Johnson ha le idee chiara su cosa non vuole in un uomo dopo la rottura con Chris Martin: lo ha detto senza mezzi termini, in maniera esplicita, in diretta tv

In questa notizia si parla di: dakota - johnson - cosa - uomo

Material Love, ecco Dakota Johnson, Chris Evans e Pedro Pascal nel trailer della romcom di Celine Song - Ecco il trailer ufficiale di *Material Love*, la nuova commedia romantica diretta da Celine Song, con Dakota Johnson, Chris Evans e Pedro Pascal.

L’attrice Dakota Johnson ha raccontato di aver davvero spedito cacca di gorilla a casa di un uomo per vendicare una sua amica | Da http://Rumors.it Partecipa alla discussione

L’attrice Dakota Johnson ha raccontato di aver davvero spedito cacca di gorilla a casa di un uomo per vendicare una sua amica | Da Rumors.it Partecipa alla discussione

Altre fonti ne stanno dando notizia

Dakota Johnson sa cosa non vuole in uomo; Dakota Johnson shock: ha spedito cacca di gorilla a un uomo per vendetta; Dakota Johnson shock: ha spedito cacca di gorilla a un uomo per vendetta.

Dakota Johnson rivela la sua regola d’oro per gli appuntamenti dopo la rottura con Chris Martin - Dakota Johnson ha le idee chiara su cosa non vuole in un uomo dopo la rottura con Chris Martin: lo ha detto senza mezzi termini, in maniera esplicita, in diretta tv ...

Dakota Johnson shock: ha spedito cacca di gorilla a un uomo per vendetta - Scopri l'intervista a Dakota Johnson e la sorprendente vendetta nei confronti dell'ex fidanzato di una sua amica ...