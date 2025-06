Da Tunisi a Gaza con 40 tonnellate di aiuti umanitari | la carovana di 1.700 persone e 300 veicoli è arrivata in Libia

Da Tunisi a Gaza con 40 tonnellate di aiuti umanitari, la carovana di 1.700 persone e 300 veicoli ha raggiunto la Libia, simboleggiando un impegno coraggioso e concreto nella lotta per la pace. Oltre 1.700 volontari e attivisti, provenienti da Tunisia, Algeria, Libia e Mauritania, hanno formato il "Convoglio della Resistenza". Obiettivo: portare speranza e assistenza in una delle zone più colpite del mondo. La loro missione continua, dimostrando che la solidarietà supera ogni confine.

Oltre 1.700 volontari e attivisti, provenienti principalmente dalla Tunisia, ma anche da Algeria, Libia e Mauritania. Una lunga colonna formata da circa 300 veicoli, tra cui nove pullman, mezzi leggeri e quindici camion carichi di aiuti umanitari, per un totale di circa 40 tonnellate di materiale medico, tende e generi alimentari. È questo il “ Convoglio della resistenza ” ( al-Soumoud convoy ) partito lunedì da Tunisi e che ha come obiettivo quello di raggiungere la Striscia di Gaza via terra, attraverso Libia ed Egitto. E ha già provocato la reazione del ministro della difesa israeliano che ha chiesto al Cairo di bloccare il convoglio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Da Tunisi a Gaza con 40 tonnellate di aiuti umanitari: la carovana di 1.700 persone e 300 veicoli è arrivata in Libia

