Da Treviso alla finale di Rexer House of Music | il sogno continua per Jack Perax

Da Treviso alla finale di Rexer House of Music, il sogno di Jack Perax si avvicina sempre di più a diventare realtà. Questo audace progetto, ideato da Rexer, l'agenzia immobiliare nata dalla collaborazione tra Intesa Sanpaolo, Homepal e BPER Banca, rappresenta un’occasione unica per giovani talenti italiani di emergere nel panorama musicale. La passione e il coraggio sono gli strumenti per trasformare i sogni in successi: e il percorso di Jack è solo all’inizio.

Rexer House of Music è un coraggioso progetto ideato da Rexer, l'agenzia immobiliare nata dalla partnership tra Intesa Sanpaolo, Homepal e BPER Banca: una competizione musicale per giovani talenti - maggiorenni e residenti in Italia – che ha l'obiettivo di valorizzarli e offrire loro opportunità.

