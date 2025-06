Da super classici come Harry ti presento Sally ai più recenti Una gran voglia di vivere con Fabio Volo e Vittoria Puccini

Le commedie romantiche, da sempre sinonimo di sorrisi e emozioni, conquistano il cuore di generazioni diverse. Dai classici intramontabili come "Harry, ti presento Sally" alle più moderne storie d’amore digitali come "The Kissing Booth", queste pellicole sanno mescolare con maestria risate, sogni e momenti di tenerezza. Pronti a scoprire le 15 romcom imperdibili su Prime e Netflix? Ecco le migliori scelte per un appuntamento con il cuore e lo spirito.

G enere amatissimo ancora oggi, la commedia romantica (o romcom) mescola con sapienza amore e situazioni comiche. Un mix che, nel corso dei decenni, ha prodotto tantissimi film cult capaci di fare ridere, sognare e anche commuovere gli spettatori. Ma quali sono le romcom più belle da vedere su Prime e Netflix? Eccone 15: dai grandi classici del romanticismo come Harry, ti presento Sally. alle storie d'amore 2.0 in stile The Kissing Booth fino a titoli italiani come L'amore è eterno finché dura di Carlo Verdone.

