Da Sondrio all’Alpe Mara in handbike per festeggiare i 33 anni | la rinascita di Andrea Foppoli

Da Sondrio all’Alpe Mara in handbike, per celebrare i 33 anni e la rinascita di Andrea Foppoli, un esempio di coraggio e determinazione. Dopo aver affrontato sfide che hanno rivoluzionato la sua vita, Andrea ha deciso di riprendere in mano le redini della propria esistenza, dimostrando che nulla può fermare la forza di volontà. La sua impresa è un messaggio di speranza e di resilienza per tutti noi.

Sondrio, 11 giugno 2025 – “Niente è più come prima, ma sono tornato a fare tutto quello che facevo prima”. Andrea Foppoli il 2 giugno ha compiuto 33 anni e sabato scorso - “Qualche giorno dopo, per venire incontro alle esigenze di tutti gli amici” - li ha festeggiati pedalando sino al rifugio Gugiatti Sertorelli, all’ Alpe Mara, 2.300 metri. La salita. Tre ore e mezza, 25 chilometri da via Vanoni a Sondrio dove abita e da dove è partito, agganciando via via lungo la strada, come un pifferaio magico del ventunesimo secolo, gli invitati. Il gruppone è andato così infittendosi, una dozzina in sella alla bici, altri di corsa, altri di buon passo con i bastoncini, fino a chi, come la mamma Francesca, ha camminato solo gli ultimi chilometri di salita, preferendo le comodità dell’auto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Da Sondrio all’Alpe Mara in handbike per festeggiare i 33 anni: la rinascita di Andrea Foppoli

