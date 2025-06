Da ottobre stop ai diesel Euro 5 | I prezzi dell' usato schizzeranno alle stelle senza incentivi sarà il caos

A partire dal 1° ottobre in Emilia Romagna, lo stop ai diesel Euro 5 scuoterà il mercato dell’usato, provocando un'impennata dei prezzi e il rischio di caos senza incentivi. Federcarrozzieri avverte: gli automobilisti si preparino a una rivoluzione che potrebbe fare salire i costi alle stelle, lasciando molti senza alternative. È il momento di capire come affrontare questa svolta epocale nel mondo delle quattro ruote.

"Lo stop alle auto diesel Euro 5 che scatterà in Emilia Romagna il prossimo 1° ottobre causerà un effetto tsunami sul mercato dell'automotive portando a enormi rincari dei prezzi delle autovetture a tutto danno degli automobilisti della regione". Lo afferma Federcarrozzieri, l'associazione delle.

Smog, da ottobre lo stop alle vetture diesel Euro 5: in Veneto sono 230mila. Bottacin: «Stiamo proponendo alternative» - A partire dal 1° ottobre, il Veneto si prepara a dire addio alle vetture diesel Euro 5 durante la settimana, con un impatto su ben 230mila auto.

Il 1° ottobre 2025 entreranno in vigore le regole che prevedono lo stop alle auto e ai veicoli commerciali con motori diesel Euro 5 https://energiaoltre.it/il-ministero-dei-trasporti-vuole-revocare-lo-stop-alle-auto-diesel-euro-5-da-ottobre/… #auto #euro5 Partecipa alla discussione

Stop alle auto diesel Euro 5: cosa succede da ottobre e dove vale il divieto • Restrizioni per auto diesel Euro 5 dal 2025 in Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna per combattere l'inquinamento da PM10. Il post Stop alle auto diesel Euro 5: co… http Partecipa alla discussione

