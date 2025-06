Da Mozart ai Beatles il programma dei nuovi concerti di ' Sinfonie in Giardino'

Da Mozart ai Beatles, un viaggio musicale che incanta e sorprende: torna la seconda settimana di 'Sinfonie in Giardino', la magica rassegna estiva promossa dal Comune per celebrare la riapertura dei Giardini della Mutua. Giovedì 12, un’orchestra intera prenderà vita sul palco, regalando emozioni indimenticabili e un’armoniosa fusione tra classico e contemporaneo. Non perdere questa straordinaria occasione di vivere la musica all’aria aperta: il palcoscenico ti aspetta per condividere momenti unici sotto il cielo estivo.

Rock, tango argentino e classica: 12 serate in compagnia delle 'Sinfonie in Giardino' - Rivivi l'incanto delle melodie sotto le stelle con "Sinfonie in giardino". Dal 5 al 22 giugno, il parco Giordano Bruno si trasforma in un palcoscenico unico, dove rock, tango argentino e classica si intrecciano in dodici serate indimenticabili.

