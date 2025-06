Da Milano a Firenze a Roma Adam e gli oltre 100 bambini in arrivo da Gaza per poter essere curati

Un viaggio di speranza attraversa l’Italia: da Milano a Firenze e Roma, oltre 100 bambini provenienti da Gaza stanno trovando cure nei nostri ospedali. Un gesto umanitario che dimostra come la solidarietà internazionale possa fare la differenza. La Farnesina celebra questa impresa, riconoscendoci come il quarto paese al mondo ad aver organizzato con successo evacuazioni e trasferimenti in strutture specializzate, un segno di vicinanza e impegno concreto.

Negli ospedali italiani i piccoli malati palestinesi. La Farnesina: “Siamo il quarto paese al mondo ad aver organizzato l’evacuazione e il trasferimento in strutture specializzate”. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Da Milano a Firenze a Roma, Adam e gli oltre 100 bambini in arrivo da Gaza per poter essere curati

