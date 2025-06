Da McDonald’s arriva il panino con il cappero delle Isole Eolie | acquistati oltre 370 kg per promuovere la qualità Made in Italy

Un matrimonio gustoso tra tradizione e innovazione: da McDonald's arriva il panino con il Cappero delle Isole Eolie DOP, un autentico simbolo di qualità Made in Italy. Con oltre 370 kg acquistati per valorizzare le eccellenze italiane, questo ingrediente afrodisiaco si affaccia ora sui menu globali, arricchendo le nuove McChicken. Un’occasione unica di assaporare il vero gusto del Mediterraneo, che promette di conquistare anche i palati più esigenti.

E' chiamato il bocciolo dell'amore per le sue virtù afrodisiache ma ora il Cappero delle Isole Eolie DOP conquista anche il colosso dei fast food statunitense. Il cappero eoliano entra infatti per la prima volta nei menu McDonald’s, che lo sceglie per esaltare il sapore delle nuove McChicken. 🔗 Leggi su Messinatoday.it