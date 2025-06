Da Gaza attesa per l' arrivo a Milano del piccolo Adam

Da Gaza a Milano, l’attesa di Alaa al Najjar per il ritorno del piccolo Adam è un viaggio carico di emozioni e ricordi infranti. Viaggia senza valigie fisiche, ma con un bagaglio invisibile e pesante di dolore, che porta i ricordi di una famiglia distrutta in un attimo. Nove vite spezzate, tra cui quella di bambini innocenti e di un marito scomparso, testimoniano la tragicità di una guerra senza fine. Il loro coraggio ci invita a riflettere e agire.

Alaa al Najjar viaggia senza valigie, ma ad accompagnarla in Italia, oltre all'unico figlio sopravvissuto, Adam, di undici anni, c'è quel bagaglio invisibile e pesantissimo che sono i ricordi della sua famiglia cancellata in pochi istanti. I nove figli uccisi lo scorso 23 maggio dalle bombe israeliane nella casa di Khan Younis, nel sud della Striscia di Gaza. Il più grande aveva 12 anni, la più piccola appena sei mesi. E poi il marito Hamdi, come lei medico, il quale sembrava dapprima potesse sopravvivere alle gravi ferite riportate, fino a quando anche quella debole speranza si è spenta del tutto.

Italia ospita Adam, unico sopravvissuto ferito nel raid a Khan Younis di Gaza - Un gesto di umanità che si inserisce nel dibattito globale sui diritti umani e la crisi in Medio Oriente.

