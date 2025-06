Da Gaza a Milano Tajani | Siamo quasi a 1000 palestinesi portati in Italia

Da Gaza a Milano, il viaggio di speranza continua: con l’arrivo di Adam, siamo quasi a quota 1000 palestinesi accolti in Italia. Un’impresa possibile grazie a una grande squadra di organizzazioni internazionali che dimostra come, anche nei momenti più difficili, l’umanità possa fare la differenza. Tajani, dal terminal di Linate, evidenzia con orgoglio il nostro ruolo all’avanguardia nel soccorso e nell’accoglienza. La solidarietà italiana si conferma un esempio senza confini.

