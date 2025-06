Da Gaza a Milano | Tajani accoglie il piccolo Adam

Un abbraccio di speranza e solidarietà si prepara a scaldare l’arrivo di Alaa e Adam a Milano. Il ministro Tajani li accoglierà con un gesto di umanità e vicinanza, portando in Italia la voce di chi ha vissuto l’ingiustizia e la sofferenza. Un momento che ricorda quanto sia fondamentale tendere la mano a chi fugge dal dolore, affinché nessuno si senta solo di fronte alle tragedie.

Ad accoglierli l'11 giugno alle 19:30 all'aeroporto di Milano Linate ci sarà il ministro degli Esteri Antonio Tajani. Alaa e Adam, sopravvissuti a uno dei più tragici bombardamenti sulla Striscia di Gaza, stanno per arrivare in Italia insieme ad altri ottanta palestinesi bisognosi di assistenza medica. Meno di un mese fà, una bomba israeliana ha raso al suolo la casa di Alaa al-Najjar a Khan Younis. In un istante, la pediatra ha perso il marito Hamdi, i nove figli e tutta una vita. È rimasta solo lei, con Adam, il più piccolo. Dodici anni, ferito, ustionato, ma vivo. La mattina dell'11 giugno, alle prime luci dell'alba, i corridoi del Nasser Hospital si sono aperti per accogliere il personale dell'OMS. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Da Gaza a Milano: Tajani accoglie il piccolo Adam

Italia ospita Adam, unico sopravvissuto ferito nel raid a Khan Younis di Gaza - Un gesto di umanità che si inserisce nel dibattito globale sui diritti umani e la crisi in Medio Oriente.

#NEWS - #Tajani: '#Adam e la mamma arriveranno oggi a #Milano da #Gaza' 'Il piccolo verrà ricoverato al @ospniguarda perché ha delle fratture. In tutto saranno circa 80 i palestinesi che arriveranno con tre voli differenti usciti da Gaza, i bambini sono 17, poi Partecipa alla discussione

