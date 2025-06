Da Gaza a Milano Linate l’attesa del piccolo Adam

Da Gaza a Milano Linate, l’attesa del piccolo Adam rappresenta un gesto di speranza e solidarietà senza confini. Con un’organizzazione impeccabile, Areu si prepara a garantire il massimo supporto ai pazienti in transito, dimostrando ancora una volta che la solidarietà internazionale può fare la differenza. La scena è pronta: tra emozioni e professionalità, tutto è pronto per accogliere quei bambini che, lontani dalla guerra, trovano in Italia un porto sicuro.

“Abbiamo una struttura organizzata per questo, siamo attrezzati per operazioni sia di arrivo di pazienti dall’estero sia di invio di nostri operatori in situazioni internazionali. E’ un dispositivo che attiviamo, lo abbiamo già attivato diverse volte per Gaza”. Così a Linate Massimo Lombardo, direttore generale di Areu, in attesa dell’arrivo dell’aereo che da Gaza porta alcuni bambini a curarsi in Italia, tra i quali il piccolo Adam. Presente anche l’Aeronautica Militare: “Il nostro Paese è vicino alla popolazione che soffre, la Difesa e i mezzi messi a disposizione hanno fatto sì che fosse possibile questa operazione di accoglienza, fortemente voluta dal ministro Crosetto e un esempio di sinergia tra le varie istituzioni” spiega il generale sul posto. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Da Gaza a Milano Linate, l’attesa del piccolo Adam

