Da Fabregas a Ranieri l' estate dei no

L’estate del “no” si fa sentire nel calcio italiano: da Fabregas a Ranieri, è il tempo di declinare con classe, di girare i tacchi e lasciar perdere le opportunità. Un’estate in cui il silenzio vale più di mille parole, e i protagonisti preferiscono dire “no grazie” piuttosto che inseguire un sogno sfumato. È il momento di ascoltare, di rispettare i tempi e le scelte di chi sceglie di non farsi coinvolgere.

È il tempo del no grazie, di quelli che gentilmente declinano, si sfilano, girano i tacchi e via. Ci hanno pensato, ma hanno di meglio da fare. Ringraziano per il pensiero, ma bastava una cravatta, un triennale o anche un momento storico migliore. È il calcio italiano in modalità rifiuto. Colonna sonora dell’estate: c’è chi dice no, io non mi muovo. Ranieri rifiuta la Nazionale con un whatsapp notturno a Gravina, ci tiene a far sapere che la decisione è solo sua, ci mancherebbe. Era tutto fatto, ma anche no. Figc spiazzata, Italia in stallo. Dovrebbero saperlo: sono i no che aiutano a crescere. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Da Fabregas a Ranieri, l'estate dei no

In questa notizia si parla di: estate - ranieri - fabregas - tiene

Roma, Ranieri: “Scudetto 2026? Quest’estate non possiamo sbagliare acquisti” - Claudio Ranieri, tecnico della Roma, ha sottolineato l'importanza fondamentale della prossima campagna acquisti nella corsa allo scudetto 2026.

Roma, intrigo allenatore In attesa dei 90 minuti decisivi per l’Europa contro il Torino nell’ultima di campionato, la Roma guarda anche al futuro con la questione legata al dopo Ranieri che tiene banco tra contatti, smentite e suggestioni che stanno infiam Partecipa alla discussione

Il web ora chiede Ranieri sulla panchina azzurra ? Per chi si chiede come mai la parola “Ranieri” sia diventata furiosamente di tendenza su X e non solo in questo primo sabato di giugno, la risposta è da ricercare in Norvegia-Italia 3-0 di ieri sera. Il tonf Partecipa alla discussione

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Da Fabregas a Ranieri, l'estate dei no; Roma, da Fabregas a Gasperini: gli scenari per il dopo Ranieri. E resta in bilico il futuro di Svilar; Roma-Nuno Espirito Santo, fumata nera: va in Arabia Saudita? In lista restano tre nomi.

Da Fabregas a Ranieri, l'estate dei no - L'allenatore spagnolo ha rifiutato per interposto club la panchina dell'Inter, Acerbi la convocazione in Nazionale, l'ex tecnico della Roma la panchina azzurra.

Quando il mister dice no: da Conte a Fabregas, da Gasp a Ranieri, è l'estate dei grandi rifiuti - In un'annata caratterizzata da tanti cambi in panchina, stanno sorprendendo le decisioni di alcuni allenat ...