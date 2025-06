Da Euro 0 a Euro 5 quante sono le auto circolanti in Italia e quanti Km fanno

Roma, 11 giugno 2025 – L’Istat rivela per la prima volta quante auto in Italia sono in circolazione tra euro 0 e euro 5, e quanto percorrono ogni anno. Con circa 42 milioni di veicoli nel 2021, questa nuova analisi fornisce spunti importanti sul loro utilizzo, consumo energetico e impatto ambientale. Ma quanti di questi veicoli sono ancora attivi e come influenzano il nostro quotidiano? Scopriamolo insieme.

Roma, 11 giugno 2025 – L'Istat pubblica, per la prima volta, una stima delle percorrenze annuali dei veicoli stradali distinti per tipologia, età, tipo di alimentazione, classe di emissione e localizzazione. Questo nuovo indicatore statistico misura l'intensità d'uso dei veicoli e fornisce elementi utili per capire il consumo energetico e l'impatto ambientale generati dal traffico stradale. Nel 2021 circa 42 milioni i veicoli circolanti in Italia. Nel 2021 i veicoli circolanti immatricolati in Italia, pari a 41,9 milioni di unità, hanno percorso complessivamente, sia sulle strade italiane sia all'estero, quasi 420 miliardi di chilometri.

