Da Daffara a Vacca | chi sono i Next Gen della Juve che possono andare al Mondiale

Da Daffara a Vacca, i talenti emergenti della Juventus pronti a sbarcare nel grande palcoscenico mondiale. Con l’obiettivo di rafforzare la nazionale, Tudor pensa di puntare sui giovani che si sono distinti tra Serie C e Primavera, pronti a lasciare il segno anche in campo internazionale. Questi zeppi di talento rappresentano il futuro della squadra e potrebbero essere le sorprese del prossimo mondiale, portando entusiasmo e novità in azione.

