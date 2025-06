Curiosità | nasce a San Marzano StoPuzzle il brand che trasforma il digital detox in piacere

curiosit224, nato a San Marzano, è il brand che trasforma il digital detox in un piacere autentico. Con il 42% delle famiglie italiane preoccupate dal tempo trascorso online, StoPuzzle propone una soluzione concreta per riequilibrare la vita digitale. In un’Italia sempre più iperconnessa, il brand intercetta la crescente domanda di attività offline, offrendo un’originale alternativa artistica e coinvolgente per riscoprire il valore del tempo speso lontano dagli schermi.

