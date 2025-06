Curi altro passo per la riqualificazione dello Stadio | scelta l' azienda 16 le imprese interessate

Dopo aver scelto l'azienda 16 e coinvolto altre 15 imprese interessate, si compie un altro passo fondamentale nella riqualificazione dello Stadio Curi. La decisione di mantenere e valorizzare l’attuale struttura, senza optare per un nuovo impianto come il Grande Curi, apre nuove prospettive di sviluppo. Questo percorso, improntato alla sostenibilità e alla multifunzionalità , rappresenta una tappa importante verso un futuro più vivibile e dinamico per tutta la comunità .

Altro fondamentale passo in avanti per la profonda riqualificazione dello stadio Curi dopo la decisione di non muoversi al momento verso l'ipotesi di un nuovo impianto (il Grande Curi) contenitore anche di altri servizi e spazi rispetto a quelli prettamente sportivi.

Progetto di riqualificazione dello stadio Curi di Perugia - Comune: 'Un punto fermo dopo le tante ipotesi diffuse' PERUGIA, 02 ottobre 2024, 16:30

