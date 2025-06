Cure odontoiatriche in anestesia totale per i pazienti ' speciali'

dell’assistenza sanitaria, offrendo un sorriso più accessibile e dignitoso a chi ne ha più bisogno. La possibilità di eseguire cure odontoiatriche in anestesia totale garantisce comfort, sicurezza e rispetto per i pazienti con bisogni speciali, aprendo nuove strade di inclusione e cura personalizzata. Un passo avanti che segna un impegno concreto verso l’equità sociale e il benessere di tutti.

Il 10 giugno, presso il presidio ospedaliero "San Giuseppe Moscati" di Aversa, ha ufficialmente avuto inizio l’attività odontoiatrica dedicata ai pazienti con bisogni speciali, sotto la responsabilità di Francesco Antonucci. Questo traguardo rappresenta un passo significativo nell’ambito. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Cure odontoiatriche in anestesia totale per i pazienti 'speciali'

