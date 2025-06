Cuggiono furto alla scuola media Fossati | rubati sei pc portatili dal laboratorio

Un triste episodio scuote la scuola media “Fossati” di Cuggiono: nel fine settimana, ignoti ladri hanno preso di mira il laboratorio di informatica, portando via sei PC portatili. Un gesto che non solo mette in discussione la sicurezza degli spazi scolastici, ma solleva anche preoccupazioni tra studenti e staff. La comunità si stringe intorno all’istituto, chiedendo risposte e misure più efficaci per tutelare il futuro dei nostri giovani.

Cuggiono (Milano), 11 giugno 2025 – Un amaro risveglio per l'istituto scolastico "Carlo Fossati" di via Foscolo, colpito da un furto scoperto nella mattinata di lunedì 9 giugno, proprio nei giorni successivi alla conclusione dell'anno scolastico. Secondo quanto ricostruito finora, l'effrazione sarebbe avvenuta nel fine settimana precedente, approfittando dell'assenza di personale e studenti. I malviventi si sono introdotti all'interno dell'edificio dopo aver infranto il vetro di una finestra situata al piano terra, un accesso che evidentemente avevano individuato come punto vulnerabile. Una volta all'interno, i ladri si sono diretti verso il laboratorio didattico dell'istituto, segno che probabilmente conoscevano già la struttura o avevano studiato in anticipo l'obiettivo.

