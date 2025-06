Cucciolo smarrito manda in tilt il traffico a Marcaria corsia chiusa | come è stato rintracciato il padrone

Un cucciolo smarrito sulla SS10 di Marcaria ha mandato in tilt il traffico, ma gli agenti di Mantova sono intervenuti tempestivamente per salvare il piccolo e garantirne la sicurezza degli automobilisti. Dopo un'operazione di rintraccio, il fedele amico a quattro zampe è stato riunito al suo proprietario, dimostrando che il cuore delle forze dell’ordine batte forte anche per i nostri amici pelosi. La vicenda si conclude con un lieto fine, rafforzando il legame tra comunità e protezione animale.

