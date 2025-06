CT Italia no di Ranieri Ora c’è Gattuso in pole position | la situazione

Il calcio italiano si fa sempre più emozionante: Gennaro Gattuso, ex Milan, è in pole position per diventare il nuovo commissario tecnico della Nazionale, grazie ai recenti contatti con la FIGC. Un possibile cambio di guida tecnica che potrebbe rivoluzionare il nostro modo di vedere il pallone. La scelta del nuovo allenatore aprirà scenari sorprendenti e promette grandi novità per il futuro azzurro.

L'ex Milan Gennaro Gattuso ha avuto contatti con la FIGC per diventare C.T. della Nazionale. Si aprono scenari interessanti.

Crisi Italia, chi sarà il prossimo CT della Nazionale: Pioli in calo dopo il no di Ranieri, Gattuso e De Rossi in lizza. Tutti i nomi - L'Italia si trova a un bivio cruciale per il futuro della nazionale, con una rosa di candidati che incanta e divide gli appassionati.

Commedia all’italiana, dopo il no di Ranieri per la panchina azzurra Gattuso è in pole Partecipa alla discussione

La Federazione Italiana sta valutando i profili di De Rossi, Cannavaro e Gattuso per la panchina della nazionale! L'ultimo nome, quello di Gennaro Gattuso, pare essere in pole position per sedersi sulla panchina azzurra per il prossimo futuro! Che ne pensate Partecipa alla discussione

